Подожженный курганцем подросток скончался в больнице

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Курганской области подросток, который получил ожог 98% после нападения мужчины возле дома культуры в деревне Верхнеглубокое, скончался в больнице, передает URA.ru со ссылкой на свой источник. Известно, что юноша был доставлен вертолетом в областной медицинский центр.

Один из мальчиков получил ожог более 95% и крайне тяжелый ожоговый шок. Его оперативно бригадой санавиации доставили в областной центр, но несмотря на все усилия врачей, мальчика не удалось спасти, — заявил собеседник портала.

Мальчик был госпитализирован 31 августа после того, как местный 22-летний безработный мужчина облил подростка и его друга бензином, а после поджег подростков. Второму ребенку диагностировали ожог 10% тела. Личность нападавшего установлена.

Telegram-канал Mash пишет, что подозреваемый увидел подростков, которые нюхали бензин и решил в воспитательных целях напугать школьников. Он облил их бензином и кинул спичку рядом. После он сам начал тушить детей водой. Известно, что мать мужчины работает школьным учителем.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области пенсионерка подожгла дом соседей, находившийся через забор. Такой поступок местная жительница совершила из-за собаки, которая стала заходить к ней на участок через дыру, образовавшуюся в ограде. По факту произошедшего хозяева дома обратились в полицию, на соседку завели уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества».