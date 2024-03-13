«112»: план «Ковер» введен в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «112» со ссылкой на собственный источник сообщил, что в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге был введен план «Ковер». По его информации, воздушная гавань временно не принимает и не выпускает самолеты. О причинах подобных мер не сообщается.

Telegram-канал «Смотри» со ссылкой на Росавиацию добавил, что аэропорт работает в штатном режиме. В ведомстве при этом подтвердили, что на время вводились некоторые ограничения.

Двумя днями ранее также сообщалось, что план «Ковер» ввели в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. В пресс-службе Росавиации уточнили, что работа воздушной гавани была ограничена для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

По информации 78.ru, работу Пулково ограничили из-за крупного пожара на Волхонском шоссе, где горел ангар на площади 1000 квадратных метров. Согласно данным МЧС, угрозы распространения огня не было, возгорание оперативно локализовали.

В Министерстве чрезвычайных ситуаций при этом подчеркнули, что в результате пожара пострадали два человека, их доставили в больницу. В ликвидации возгорания участвуют 75 человек личного состава и более 20 единиц техники.