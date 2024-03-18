«112»: оба пропавших на Камчатке туриста могли погибнуть

Фото: t.me/mchs_official

Оба пропавших на Камчатке из-за схода лавины туриста могли погибнуть, сообщает Telegram-канал «112». Отмечается, что тело 19-летнего молодого человека уже обнаружено, спасатели разгребают снежный завал. В то же время Telegram-канал SHOT сообщает, что найдено и тело 44-летней женщины.

Заместитель председателя правительства Камчатского края Роман Василевский сообщил каналу, что пропавшую обнаружили сами участники группы. Спасатели пока не добрались до них из-за метели, но держат с ними связь через спутниковые средства.

Информацию о найденной туристке без признаков жизни подтвердили и в МЧС. По данным ведомства, из-за глубокого снега и ограниченной видимости вертолет Ми-8 высадил специалистов в районе Семеновского кордона. Оттуда сотрудники на лыжах двигаются к месту происшествия. Еще три группы спасателей едут на снегоходах.

Ранее сообщалось, что попавшие под лавину на Камчатке туристы шли к горячим источникам на лыжах. В группе были только местные жители, которые состояли в камчатском туристическом клубе имени Глеба Травина. Маршрут был согласован, все участники похода — натренированы. Группа планировала идти до цели два дня, но туристы попали под лавину после ночевки.