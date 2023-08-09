На месте взрыва в Сергиевом Посаде обнаружены несколько трупов, сообщил Telegram-канал «112». По его данным, тела погибших находятся под завалами.
Спасатели готовятся извлекать тела из-под обломков. На территории округа ввели режим ЧС. Опубликовано видео с места происшествия.
Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что одна из пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде скончалась в больнице. По его данным, умерла 45-летняя женщина, которую доставили в реанимацию с ожогами.
Взрыв произошел около 10:40 на складе пиротехники, расположенном на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде. СК возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подтвердил информацию о росте числа пострадавших в результате взрыва до 56 человек. При этом глава региона подчеркнул, что предприятие, на территории которого произошел взрыв, уже давно не занимается выпуском оптики и производит преимущественно пиротехнику.
Telegram-канал Mash сообщал, что после взрыва пропали без вести шесть человек, среди них в том числе водитель генерального директора компании «Пиро-Росс», которой, предположительно, принадлежал взорвавшийся ангар.