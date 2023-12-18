«112»: костромского судью проверяют после гибели его друга на охоте

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «112» сообщает, что в Костромской области правоохранительные органы организовали проверку в отношении районного судьи после загадочной гибели его близкого друга во время охоты. По данным канала, мужчина погиб от пули.

Как сообщает «112», ЧП произошло в Буйском районе, судья вместе с друзьями выехал в лес поохотиться, вечером того же дня чей-то выстрел случайно срикошетил и попал в мужчину из компании.

По данным канала, охотники немедленно вызвали скорую, но мужчина скончался до приезда врачей, компания дала показания прибывшим на место происшествия полицейским, следователи проводят проверку, им предстоит выяснить, кто именно нажал на курок.

Ранее сообщалось, что трое знакомых поссорились и подрались в районе Некрасовка в Москве, после чего один из них достал травматический пистолет и открыл огонь по оппонентам. Мужчина, устроивший стрельбу, задержан, другие участники потасовки госпитализированы.

До этого в Приморском крае мужчина пригрозил жене расправой, а когда та вызвала полицейских, открыл по ним огонь. В результате происшествия пострадал один сотрудник ведомства, а в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело.