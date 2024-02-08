«112»: грузовой поезд загорелся после взрыва на газопроводе в Пермском крае

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Грузовой поезд загорелся после взрыва на газопроводе в Пермском крае, сообщает Telegram-канал «112». По его данным, чрезвычайное происшествие случилось в поселке Куеда.

Отмечается, что там горят три цистерны в составе поезда, а также расположенный поблизости жилой дом. Известно об одном пострадавшем, он с ожогами доставлен в больницу.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины совершили атаку на село Гостищево в Белгородской области. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, прилет был зафиксирован в районе железнодорожного вокзала. Удар нарушил график следования поезда сообщением Белгород — Санкт-Петербург.

До этого крупный пожар в Токио стал причиной частичной остановки поездов на одной из самых загруженных кольцевых линий. Возгорание произошло неподалеку от станции Омори в столичном районе Ота. По информации экстренных служб, загорелся один из местных ресторанов. К тушению пожара было привлечено 24 пожарных расчета. При этом огонь перекинулся на соседние здания.

В результате инцидента движение поездов было приостановлено на кольцевой линии Яманотэ, а также на ряде других веток метро японской столицы. Из остановившихся составов эвакуировали более 800 пассажиров, один из них пострадал.