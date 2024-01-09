«112»: два человека пострадали при атаке беспилотников на Орел

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал «112» сообщил, что два человека пострадали после атаки беспилотников на Орел. По данным канала, пострадавшие получили порезы от разбитого остекления в здании «Орелэнерго».

Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о падении двух беспилотников Вооруженных сил Украины на территорию нефтебазы в региональном центре. Он уточнил, что в результате атаки на объекте топливно-энергетического комплекса возник пожар. Пламя удалось оперативно локализовать.

Также Telegram-канал «112» сообщал, что дрон-камикадзе влетел в резервуар на предприятии «Орелнефтепродукт» рядом с железнодорожным вокзалом. При этом канал утверждает, что удар также пришелся по зданию «Орелэнерго».

Кроме того, за минувшие сутки ВСУ выпустили по Белгородской области свыше 100 боеприпасов, рассказал губернатор Вячеслав Гладков. Он подчеркнул, что в результате атак повреждения получили линия электропередачи и жилой дом.

В Севском районе Брянской области средствами ПВО ранее удалось перехватить беспилотник украинской армии. По словам губернатора Александра Богомаза, попытка атаковать регион не увенчалась успехом, обошлось без пострадавших и разрушений. Он также поблагодарил подразделения противовоздушной обороны за предотвращение инцидента.