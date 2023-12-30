«112»: тринадцать человек погибли при обстреле ВСУ центра Белгорода

Фото: МЧС РФ

При обстреле Вооруженными силами Украины центра Белгорода погибли 13 человек, сообщает Telegram-канал «112». По его данным, 57 человек, в том числе 12 детей пострадали в результате атаки.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при ударе ВСУ по жилому сектору в региональном центре, по предварительной информации, погибли двое детей. Он добавил, что есть пострадавшие, но не уточнил их число.

Telegram-канал Baza сообщал, что при ударе погиб взрослый мужчина, ранены три человека. По его данным, один из снарядов попал на каток.

После массированной атаки по жилому массиву местные жители пожаловались на закрытые бомбоубежища. Информация об этом стала распространяться в местных Telegram-каналах. Белгородцы уточнили, что на некоторых дверях висят замки.

Первые минуты после удара по Белгороду попали на видео. Telegram-канал Readovka опубликовал кадры, на которых видно два столба черного дыма над Соборной площадью.

Накануне ВСУ также ударили по Белгороду. Вследствие прямого попадания снаряда по жилому дому погиб один мирный житель. Пострадали женщина, двое мужчин и 10-летний ребенок — он получил осколочное ранение. Всех пострадавших госпитализировали.