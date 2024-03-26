«112»: число пострадавших в «Крокусе» перевалило за 300 человек «112»: число пострадавших после теракта в «Крокусе» достигло 360 человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Акция памяти жертв теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле»

Telegram-канал «112» со ссылкой на собственный источник сообщил, что в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» пострадали 360 человек. Официального подтверждения этой информации не поступало.

Об этом сообщал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Он добавил, что первоначальные результаты расследования указывают на продуманность атаки.

Министерство здравоохранения Московской области вечером 25 марта обнародовало обновленный список пострадавших при террористической атаке на концертный зал в Красногорске. В списке числятся 119 человек. В ведомстве уточнили, что более 20 человек уже выписаны из стационара.

Днем ранее, 25 марта, президент России Владимир Путин провел совещание, на котором сделал несколько заявлений о произошедшем. По словам главы государства, России известно, что исполнителями теракта были радикальные исламисты, но Москву интересует, кто был заказчиком. США изо всех сил пытаются убедить своих сателлитов и другие страны в том, что в российской трагедии не было украинского следа, обратил внимание российский президент.