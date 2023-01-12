«112»: чиновника в Красноярском крае обвинили в получении взятки снегоходом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «112» сообщает, что главу района в Красноярском крае Петра Хохлова обвиняют в получении взятки снегоходом и экипировкой на сумму около 570 тысяч рублей, его задержали. По информации СМИ, такую цену заплатил желающий стать начальником МУП «Ачинский транспорт» Николай Фоменко.

Telegram-канал уточняет, что за назначение на должность чиновник попросил снегоход «Рейнджер» за полмиллиона рублей, а также специальный полукомбинезон, шлем и ботинки на общую сумму около 70 тысяч.

«112» сообщает, что следствие возбудило уголовное дело по факту получения взятки в крупном размере, Хохлов находится в СИЗО.

В Иркутской области бывшего сотрудника патрульно-постовой службы приговорили к девяти с половиной годам колонии строгого режима и штрафу в 600 тысяч рублей за вымогательство взятки в 30 тысяч рублей. Мужчину признали виновным по двум статьям: ч 1. ст. 286 УК РФ (превышение полномочий) и ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки, совершенное с ее вымогательством через посредника).

Дорогомиловский суд Москвы ранее арестовал замначальника Управления по цифровизации Росавиации Александра Матюшкина по делу о коррупции. Он отправлен под стражу на два месяца — до 24 февраля. Матюшкину вменяется получение взятки в особо крупном размере по части 6 статьи 290 УК РФ.