«112»: четыре человека погибли при столкновении поезда и легковушки в Крыму

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На севере Крыма столкнулись поезд, следовавший по маршруту Симферополь — Санкт-Петербург, и легковая Skoda Octavia, сообщает Telegram-канал «112». По его данным, погибли все четыре человека, находившихся в автомобиле, в том числе двое детей.

Отмечается, что железнодорожный состав протаранил автомобиль в районе Джанкоя. Там сейчас ограничили проезд поездов, они двигаются с задержкой.

На железнодорожном переезде на перегоне 1388-й км, где произошла трагедия, работают следователи, которые разбираются в обстоятельствах трагедии. Полиция уточняет число пострадавших.

Ранее губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил, что самосвал столкнулся с пассажирским поездом на Сахалине, несколько человек пострадали, погибших нет. Он указал, что во время ДТП из-за разлива топлива вспыхнул пожар. В поезде находились 99 человек, 26 из них покинули место ЧП самостоятельно.