На севере Крыма столкнулись поезд, следовавший по маршруту Симферополь — Санкт-Петербург, и легковая Skoda Octavia, сообщает Telegram-канал «112». По его данным, погибли все четыре человека, находившихся в автомобиле, в том числе двое детей.
Отмечается, что железнодорожный состав протаранил автомобиль в районе Джанкоя. Там сейчас ограничили проезд поездов, они двигаются с задержкой.
На железнодорожном переезде на перегоне 1388-й км, где произошла трагедия, работают следователи, которые разбираются в обстоятельствах трагедии. Полиция уточняет число пострадавших.
Ранее губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил, что самосвал столкнулся с пассажирским поездом на Сахалине, несколько человек пострадали, погибших нет. Он указал, что во время ДТП из-за разлива топлива вспыхнул пожар. В поезде находились 99 человек, 26 из них покинули место ЧП самостоятельно.