«112»: беспилотник врезался в жилой дом в Санкт-Петербурге

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал «112» сообщает, что утром в Санкт-Петербурге в один из жилых домов на Пискаревском проспекте врезался беспилотный летательный аппарат. Канал SHOT, в свою очередь, сообщает о громком взрыве, и, что до него в небе слышали звук мотора. SHOT также приводит слова очевидцев, которые рассказали, что незадолго до происшествия видели вспышку в небе.

Информации о пострадавших нет, на месте работают экстренные службы. Как указывает SHOT, в квартире повыбивало окна. На опубликованных очевидцами кадрах, под окнами дома видны обломки и строительный мусор ввиду случившегося. Официальных комментариев пока не поступало.

В январе Министерство обороны России впервые сообщило о перехвате украинского беспилотника над территорией Ленинградской области. По данным военных, атака беспилотников самолетного типа была предпринята 18 января около 01:30 мск. Как заявили губернатор Петербурга и Ленинградской области Александр Беглов и Александр Дрозденко.

Отмечалось, что БПЛА был перехвачен 18 января над Финским заливом, его подавили средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В радиусе 70 километров от аэропорта Пулково был введен план «Ковер». Ограничение на взлет и посадку действовало с 00:57 до 01:20, говорится в публикации.