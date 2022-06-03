«Baza»: 17-летняя дочь замминистра по строительству убита в Подмосковье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дочь замминистра по строительству Московской области Марата Сибатулина убита в Одинцовском районе. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

В убийстве 17-летней девушки подозревается её знакомый. Тело девушки с ножевыми ранениями было найдено в заброшенном здании в Одинцовском районе. По предварительной информации, которую приводит Telegram-канал, девушка гуляла с друзьями и встретила своего бывшего одноклассника. Тот предложил им сходить в заброшенный дом в лесу, на что компания молодых людей согласилась.

Вскоре друзья девушки ушли, а она осталась в заброшенном доме вместе с молодым человеком. В какой-то момент друзья девушки забеспокоились, что её долго нет, и вернулись в заброшенный дом. Там они нашли её тело.

Прокуратура Московской области возбудила уголовное дело по факту происшествия.

Ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного СО по г. Одинцово ГСУ СК РФ по Московской области по ч. 1 ст. 105 УК РФ, находятся на контроле прокуратуры, — говорится в Telegram-канале ведомства.

На данный момент известно, что 17-летний подозреваемый сбежал с места преступления. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Telegram-канал «НеМалахов» уточняет, что подозреваемый — «сын богатых родителей».

Ранее сообщалось. что в центре Москвы на выходе из ресторана киллер застрелил мужчину, который находился в розыске в Армении. Погибшему было 62 года.