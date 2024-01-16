10 тысяч человек остались без света в Белгородской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Примерно 10 тысяч человек остались без света в Белгородской области из-за аварии на подстанции в Грайворонском городском округе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он написал в Telegram, что без электричества сейчас более 10 населенных пунктов, включая город Грайворон.

Аварийная ситуация на подстанции в Грайворонском городском округе. Без света временно остаются порядка 10 тысяч абонентов — это более 10 населенных пунктов, включая Грайворон, — уточнил Гладков.

Аварийные бригады начали восстанавливать коммуникации, сейчас перезапитывают абонентов от других подстанций. В ближайшее время Гладков пообещал дать свет половине жителей Грайворона. Параллельно, по его словам, подключают остальные дома и социальные объекты.

Ранее, в старый Новый год, жители Чеховского района Московской области остались без тепла и света. Коммунальщики утверждали, что выход из строя оборудования связан с увеличением нагрузки на сеть в связи с аномальными морозами.

В тот же день, 14 января, тысячи жителей Ростова-на-Дону остались без света, масштабное отключение произошло около 21:30 мск. Электричество отключили в Западном, «Красном Аксае», Нахичевани, Александровке, Чкаловском и центре города. Такая же ситуация частично наблюдалась в Белой Калитве и Батайске.