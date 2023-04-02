10-летний мальчик ушел гулять и не вернулся под Тверью СК возбудил дело после пропажи 10-летнего мальчика в Калязине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Калязин Тверской области малолетний мальчик ушел гулять и не вернулся домой, сообщает в Telegram пресс-служба регионального управления Следственного комитета. По факту произошедшего ведомство возбудило уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство малолетнего). На момент исчезновения мальчику было 10 лет.

31 марта текущего года в следственный отдел регионального СК России поступило сообщение о том, что малолетний Яременко Захар Владимирович 12 июля 2012 года рождения ушел из дома гулять и по настоящее время данные о его местонахождении отсутствуют.​ <...> Кашинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области возбуждено уголовное дело, — говорится в сообщении СК.

Полиция продолжает изучать городские камеры наблюдения и опрашивать жителей Калязина в попытке отследить местоположение школьника.

2 апреля в Сочи пропали пятеро детей в возрасте от восьми до 13 лет. В их поисках были задействованы 70 человек, в числе которых спасатели, казаки и волонтеры. Позднее полицейские нашли их и отвезли в отделение ОВД.