10 детей сняли с поезда и отправили в больницу в Тамбовской области 10 детей сняли с поезда Москва — Симферополь в Тамбовской области из-за ОРВИ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Порядка 10 детей, которые в составе группы следовали на поезде из Москвы в крымский Джанкой, почувствовали недомогание. У них обнаружили симптомы острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) и повышенную температуру, сообщает пресс-служба Юго-Восточной железной дороги. В итоге десять детей отправили для дополнительного обследования в Тамбовскую детскую клиническую больницу.

На станции Мичуринск-Уральский к детям прибыли медики и специалисты Роспотребнадзора. У остальных членов группы не выявили признаков ОРВИ, состав отправили по назначению с медицинским сопровождением.

Ранее из поезда Тюмень — Адлер в Саратовскую областную инфекционную больницу доставили 125 детей. В дороге одному из них стало плохо, у ребенка поднялась высокая температура, после чего врачи решили изолировать контактных, прямо с поезда увезли их в медучреждение. 30 из них в итоге госпитализировали. Также скончался один ребенок — 12-летняя девочка, которая потеряла сознание, когда поезд проезжал Пензу.

В Минздраве позднее сообщили, что у 16 детей, ехавших в поезде Тюмень — Адлер, диагностирован грипп А. По данным ведомства, еще 70 детей болеют ОРВИ. Сейчас они проходят лечение, ситуация находится на личном контроле главы ведомства Михаила Мурашко.