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12 июля объявлен в Иркутской области днём траура по погибшим в результате наводнения. Его жертвами стали 25 человек, в регионе до сих пор действует режим чрезвычайной ситуации.

12 июля объявлено днём траура на территории Иркутской области. Указ об этом подписал губернатор Сергей Левченко, — сообщили в пресс-службе правительства региона. В указе также говорится, что в этот день...