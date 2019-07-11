Жительница Пскова ночевала в палатке у входа в поликлинику, чтобы взять талон на приём к врачу. Её обнаружил пациент, который пришёл в учреждение в 4:20 утра — также за талоном.
Женщина трое суток приходила к семи утра и была 20-ой в очереди.
На следующую ночь я пришла к 12 ночи. 4 июля, отстояв всю ночь, я наконец-то получила заветный номерок к специалисту, — передаёт слова хозяйки палатки «Ридус».
Как ранее писал News.ru, москвичи смогут бесплатно проверить своё здоровье в павильонах «Здоровая Москва», которые заработали в разных районах столицы. Свои двери для всех желающих открыли более 50 подобных точек.