https://static.news.ru/photo/050fb72e-b209-11e9-bccd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Жительница Казани, устроившая «танцы» на крышах машин, сама пришла в полицию. В правоохранительные органы обратился один из автовладельцев. Мужчина накануне оставил своего железного коня во дворе дома, а утром обнаружил на нём вмятины.

Свидетели рассказали, что крыше «потанцевала» неизвестная девушка. Силовики установили её личность и начали розыск. К этому моменту в Сети появилось видео с «танцем», пишет « Интерфакс ».

Ранее News.ru сообщал, что годовалая девочка осталась на дороге в Казани из-за того, что родители, поссорившись друг с другом, забыли дочку на обочине. По данным управления МВД по городу, ребёнка обнаружили прохожие.