https://static.news.ru/photo/f43f2380-a2cc-11e9-8b9c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Прокуратура через суд обязала мэрию Улан-Удэ выдать квартиру женщине, которая стояла в очереди на жильё 55 лет.

По данным ведомства, с декабря 1964 года женщина состояла в очереди на улучшение жилищных условий. Однако квартиру ей отказывались выдавать из-за отсутствия статуса «малоимущая».

Прокуратура обязала городские власти обеспечить пенсионерку жильём, поскольку согласно Жилищному кодексу РСФСР, действовавшему до 1 марта 2005 года, для постановки на учёт гражданину не требовалось быть признанным малоимущим.

Мэрию бурятской столицы обязали предоставить женщине квартиру в течение трёх месяцев, сообщает РИА Новости .

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