Прокуратура через суд обязала мэрию Улан-Удэ выдать квартиру женщине, которая стояла в очереди на жильё 55 лет.
По данным ведомства, с декабря 1964 года женщина состояла в очереди на улучшение жилищных условий. Однако квартиру ей отказывались выдавать из-за отсутствия статуса «малоимущая».
Прокуратура обязала городские власти обеспечить пенсионерку жильём, поскольку согласно Жилищному кодексу РСФСР, действовавшему до 1 марта 2005 года, для постановки на учёт гражданину не требовалось быть признанным малоимущим.
Мэрию бурятской столицы обязали предоставить женщине квартиру в течение трёх месяцев, сообщает
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