https://static.news.ru/photo/774bdf64-b6c0-11e9-871d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Митинг против возможной передачи гаража скорой помощи в частные руки прошёл в Благовещенске Амурской области. Акцию протеста устроили сотрудники местной станции «неотложки».

Участники митинга выразили опасения в связи с планами властей региона передать гараж скорой корпорации «Ростех». Как считают выступающие, это приведёт к ухудшению положения персонала, а также работоспособности службы, пишет портал « 2×2 ».

Минздрав заявляет, что это позволит заменить автомобили скорой помощи. Что сейчас мешает это сделать, я не знаю, — выразил мнение местный депутат Сергей Труш.

Власти Амурской области оправдывают аутсорсинг тем, что данная мера улучшит работу скорой помощи, но сотрудники опасаются, что после этого могут лишиться социальных гарантий.

Если государство желает улучшить работу скорой медицинской помощи, пусть выделит деньги. Скорая сама закупит то, что ей надо. Напрямую, без посредников, приобретёт то оборудование, которое будет работать, — подчеркнула на выступлении одна из сотрудниц станции.

Как писал News.ru, ранее сотрудники скорой помощи в Благовещенске Амурской области записали видеообращение, в котором выступили против лишения станции собственного автопарка.

Губернатор региона Василий Орлов опроверг планы передать гараж в частные руки. По его словам, Ростех вводит в нескольких регионах, к которым может быть причислена и Амурская область, пилотный проект. В его рамках на станции скорой помощи будут поставлены новые автомобили.