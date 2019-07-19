https://static.news.ru/photo/5e7fe3d2-abcf-11e9-957f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Alena Kalita/Global Look Press

Пациенты больницы в посёлке Вершино-Дарасунский Забайкальского края вынуждены стирать бинты из-за отсутствия медикаментов. Об этом на встрече с губернатором региона Александром Осиповым рассказала местная жительница.

Бывало, стирали себе бинты, потому что не было возможности купить. Мне бы хотелось знать почему? Почему-то минздрав направляет запрос в больницу про обеспеченность лекарствами и вынуждают их отвечать, что всё есть, — цитирует женщину местное издание « Чита.ру ».

Жительница Вершино-Дарасунского подчеркнула, что бесплатные лекарства в посёлке не выдаются даже малолетним детям.

Ситуация плохая. Для того, чтобы всех обеспечить, денег нет. Наш край отличается тем, что бюджет меньше, но болеют жители чаще, — признал проблему губернатор края.

По словам Александра Осипова, при потребности Забайкалья в 800 млн рублей региону выделили 200 млн.

Просим РФ нам помочь с финансированием. Я надеюсь, что такое решение будет принято, — резюмировал чиновник.

Как писал Bews.ru, ранее заведующего ортопедическим отделением новосибирской стоматологической поликлиники № 2 Романа Салова уволили после того, как он сообщил о нарушениях в учреждении. Медработник, в частности, рассказал о низких зарплатах, а также об устаревшем оборудовании и нарушениях санитарных норм.