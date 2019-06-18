https://static.news.ru/photo/d627cdbc-91cd-11e9-be34-fa163e074e61_1024.jpg Артём Чайка Фото: M. Badykshin/prav.tatarstan.ru/Global Look Press

Свыше десяти экологических нарушений зафиксировала проверка щебёночного завода в посёлке Гаврилово Ленинградской области. Из-за работы предприятия, по некоторым данным, принадлежащего сыну генпрокурора Артёму Чайке, зимой в его окрестностях выпадает чёрный снег.

По предварительным результатам проверки, источником загрязнения является Гавриловский щебёночный завод — филиал ОАО «Первая нерудная компания». На это указывает характер распределения загрязняющих веществ по снежному покрову — при приближении к заводу слой загрязняющего вещества становится интенсивнее и плотнее, — цитирует « МБХ Медиа » заключение по итогам проверки, проведённой сотрудниками регионального комитета государственного экологического надзора.

Инспекцию провели после того, как местная жительница Екатерина Васильева пожаловалась на выпадающий в Гаврилково снег чёрного цвета.

Со ссылкой на базу данных «СПАРК» издание отмечает, что последняя экологическая проверка прошла на предприятии 15 мая. По её результатам были выявлены 15 нарушений.

Гавриловский щебёночный завод, как следует из материалов проверок, нарушает правила водоотлива и водопользования, а также не предоставляет контролирующим органам результаты наблюдений за рекой Перовка, в которую сливается отработанная вода «с превышением нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов». Кроме этого, на предприятии отсутствует официальная схема систем водозабора и водоотведения.

Другое нарушение связано с использованием горных и водных ресурсов. Как следует из отчётов о проверках, завод не оснащён «средствами измерения расхода сточных вод» и сколько конкретно загрязнённых масс сбрасывается в водоём, неизвестно.

Также в документах говорится о загрязнении воздуха, которое завод осуществлял с февраля 2017 по декабрь 2018 года.

В отчёте о проверке отмечается, что компания в неограниченном количестве складирует бытовые отходы, а свалка не оборудована в соответствии с нормативами.

По результатам инспекции региональный комитет государственного экологического надзора предписал заводу встать на государственный учёт объектов, оказывающих негативное воздействие на природу. До конца августа предприятие также обязано исправить выявленные нарушения и предоставить в надзорный орган отчётность.

Гавриловский щебёночный завод и ОАО «Первая нерудная компания», согласно базе «СПАРК», принадлежат Артёму Чайке — сыну генпрокурора России Юрия Чайки.

Как писал News.ru, ранее жители Киселёвска Кемеровской области разместили в Сети видеообращение, где они жалуются на неудовлетворительную экологическую обстановку в городе. Они рассказали, что разработку угля открытым способом ведут рядом с жилыми домами.

Авторы видеообращения просили власти Канады предоставить им статус беженцев. После этого власти Кузбасса обещали переселить местных жителей.