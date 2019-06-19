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Власти города Асбест Свердловской области нашли новые квартиры для обитателей двух аварийных домов. Местные жители пожаловались президенту Владимиру Путину на невыносимые условия существования, рассказав, что их проблему городские чиновники не решали с 2010 года.

Жители Асбеста сообщили главе государства, что два их дома были признаны аварийными девять лет назад, но власти, несмотря на критическое состояние зданий, неоднократно переносили переселение. В последний раз людям обещали дать новое жильё только в 2020 году, пишет Ura.ru .

Доведённые до отчаяния горожане предложили Путину переселить в их разрушающиеся дома муниципальных чиновников.

Через несколько часов после обращения на сайте администрации Асбеста появилось сообщение о том, что указанные дома будут расселены в 2019 году и что на эти цели предусмотрены 11,8 млн рублей. Обратившихся к Путину граждан обещают поселить в новостройке, введённой в строй в апреле.

Как заявила первый замглавы администрации Асбеста Лариса Кирьянова, 56 обитателей аварийных домов заедут в новое жильё до 1 декабря.

Как писал News.ru, более 1 млн обращений поступило от граждан России на прямую линию с президентом Владимиром Путиным. Из них свыше 600 тысяч было задано по телефону.