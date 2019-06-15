https://static.news.ru/photo/7696c00a-8fc1-11e9-b134-fa163e074e61_1024.jpg Фото: youtube.com

Жителей кузбасского города Киселёвска, которые обратились к премьер-министру Канады с просьбой предоставить им убежище, переселят. Об этом сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв.

Во « ВКонтакте » глава региона рассказал о том, что вместе с жителями осмотрел место, «где из-под земли идёт дым».

Отсюда вывезли горящую свалку, но проблема не решена до конца. Земля все ещё дымится. Людей с этой территории надо переселять, — отметил Цивилёв.

Он добавил, что следующая встреча с жителями города состоится в начале августа. Цивилёв отметил, что необходимые для переселения документы начнут готовить в ближайшее время.

Как писал News.ru, ранее жители Киселёвска разместили в Сети видеообращение, где жалуются на плохую экологию в городе. Они рассказали, что разработку угля открытым способом ведут рядом с жилыми домами.

В видеообращении они просили власти Канады предоставить им статус беженцев.