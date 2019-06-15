Жителей кузбасского города Киселёвска, которые обратились к премьер-министру Канады с просьбой предоставить им убежище, переселят. Об этом сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв.
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Отсюда вывезли горящую свалку, но проблема не решена до конца. Земля все ещё дымится. Людей с этой территории надо переселять, — отметил Цивилёв.
Он добавил, что следующая встреча с жителями города состоится в начале августа. Цивилёв отметил, что необходимые для переселения документы начнут готовить в ближайшее время.
Как писал News.ru, ранее жители Киселёвска разместили в Сети видеообращение, где жалуются на плохую экологию в городе. Они рассказали, что разработку угля открытым способом ведут рядом с жилыми домами.
В видеообращении они просили власти Канады предоставить им статус беженцев.