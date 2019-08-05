https://static.news.ru/photo/2ca06586-b777-11e9-9745-fa163e074e61_660.jpg

Жители коммунальной квартиры в доме № 22 на Сколковском шоссе Западного округа Москвы намерены судиться с соседкой сверху из-за апрельского потопа, в результате которого сейчас рушится потолок на кухне. В долгий спор между соседями вмешалась управляющая компания и выяснила причины и виновников потопа.

Причина — повреждение тройника в вышерасположенной квартире. В связи с тем, что данное оборудование не является общедомовым имуществом, ГБУ не производит его ремонт и замену, — цитирует телеканал «Москва 24» представителя ГБУ «Жилищник» Можайского района.

Оплатить ремонт перекрытия должна хозяйка квартиры сверху, но так как она отказывается это делать, жильцы намерены подать на неё в суд.

Как писал News.ru, уникальные произведения искусства, в том числе ценные картины, пострадали в московской квартире художника Никаса Сафронова из-за потопа, устроенного соседкой. В помещении находилось больше 200 картин. Большая часть из них пострадала. Соседка сказала, что знала о потопе. Она сообщила обо всём в аварийные службы, а потом почувствовала себя плохо и легла спать.