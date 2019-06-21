https://static.news.ru/photo/676d1a30-943e-11e9-b4f8-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Выпускница из Екатеринбурга Анастасия Пределина поделилась секретом, как можно сдать ЕГЭ на максимум баллов.

Абитуриентка получила сто баллов на ЕГЭ по профильной математике, физике и русскому языку.

Секрет подготовки заключается в том, что я всегда выбирала самые сложные задания. Не всегда я решала их правильно. Но этот опыт ошибок мне очень пригодился на ЕГЭ. Я знала, где мне надо быть внимательной, — цитирует её РЕН ТВ .

Ранее, как писал News.ru, двое школьников из Астраханской области, изначально набравшие ноль баллов на едином госэкзамене (ЕГЭ) по математике из-за «неправильных» чернил, после перепроверки работ конфликтной комиссией получили положительные оценки. Об этом сообщил и.о. министра образования и науки региона Виталий Гутман.