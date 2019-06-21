Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Выпускница из Екатеринбурга Анастасия Пределина поделилась секретом, как можно сдать ЕГЭ на максимум баллов. 

Абитуриентка получила сто баллов на ЕГЭ по профильной математике, физике и русскому языку.

Секрет подготовки заключается в том, что я всегда выбирала самые сложные задания. Не всегда я решала их правильно. Но этот опыт ошибок мне очень пригодился на ЕГЭ. Я знала, где мне надо быть внимательной, — цитирует её РЕН ТВ

Ранее, как писал News.ru, двое школьников из Астраханской области, изначально набравшие ноль баллов на едином госэкзамене (ЕГЭ) по математике из-за «неправильных» чернил, после перепроверки работ конфликтной комиссией получили положительные оценки. Об этом сообщил и.о. министра образования и науки региона Виталий Гутман. 

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