https://static.news.ru/photo/48fc99e8-b23b-11e9-9503-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/News.ru
Бывшую сотрудницу полиции, 83-летнюю пенсионерку из Северной Осетии, которую выдворили из больницы, госпитализировали по поручению главы республиканского МВД. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По поручению Министра внутренних дел по РСО-Алания Михаила Скокова пенсионерка Зарина Харитоновна Гусалова доставлена в клиническую больницу, — говорится на странице республиканского МВД в Instagram.
Пенсионерку транспортировали в кардиологическое отделение. По оценке врачей, её жизни и здоровью ничего не угрожает.
Руководство республиканского силового ведомства взяло дело пенсионерки на особый контроль, — говорится в сообщении.
Одинокая женщина в 1964–1965 годах служила в ОБХСС МВД Северо-Осетинской АССР.
Несколько дней назад в Интернете появился материал о выдворении из республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи 83-летней пенсионерки, которая нуждается в постоперационной реабилитации.