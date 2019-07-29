По поручению Министра внутренних дел по РСО-Алания Михаила Скокова пенсионерка Зарина Харитоновна Гусалова доставлена в Клиническую больницу СОГМА Сегодня пенсионерку Зарину Харитоновну Гусалову транспортировали в кардиологическое отделение Клинической больницы СОГМА. В настоящее время она проходит необходимый комплекс оздоровительных мероприятий. По оценке врачей, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Напомним, несколько дней назад в сети Интернет был опубликован материал, в котором рассказывалось о выдворении из Республиканской Клинической больницы скорой медицинской помощи 83-летней женщины, нуждающейся в послеоперационной реабилитации. В сюжете было сказано, что одинокая пенсионерка является бывшим сотрудником полиции. Оказалось, что она действительно с 1964 по 1965 годах проходила службу в ОБХСС МВД СОАССР. Руководство республиканского силового ведомства взяло дело пенсионерки на особый контроль. #севернаяосетия #мвд15 #владикавказ #мвдосетии #полицияосетии #нашаполиция #открытаяполиция #мвдпорсо #mypolice #russianpolice #МВДРоссии #MVDRussia #mvdrf

Публикация от МВД по РСО-Алания (@mvd_rso_a) 29 Июл 2019 в 10:46 PDT