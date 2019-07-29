Фото: Сергей Булкин/News.ru

Бывшую сотрудницу полиции, 83-летнюю пенсионерку из Северной Осетии, которую выдворили из больницы, госпитализировали по поручению главы республиканского МВД. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По поручению Министра внутренних дел по РСО-Алания Михаила Скокова пенсионерка Зарина Харитоновна Гусалова доставлена в клиническую больницу, — говорится на странице республиканского МВД в Instagram.

Пенсионерку транспортировали в кардиологическое отделение. По оценке врачей, её жизни и здоровью ничего не угрожает.

Руководство республиканского силового ведомства взяло дело пенсионерки на особый контроль, — говорится в сообщении.

Одинокая женщина в 1964–1965 годах служила в ОБХСС МВД Северо-Осетинской АССР.

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По поручению Министра внутренних дел по РСО-Алания Михаила Скокова пенсионерка Зарина Харитоновна Гусалова доставлена в Клиническую больницу СОГМА Сегодня пенсионерку Зарину Харитоновну Гусалову транспортировали в кардиологическое отделение Клинической больницы СОГМА. В настоящее время она проходит необходимый комплекс оздоровительных мероприятий. По оценке врачей, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Напомним, несколько дней назад в сети Интернет был опубликован материал, в котором рассказывалось о выдворении из Республиканской Клинической больницы скорой медицинской помощи 83-летней женщины, нуждающейся в послеоперационной реабилитации. В сюжете было сказано, что одинокая пенсионерка является бывшим сотрудником полиции. Оказалось, что она действительно с 1964 по 1965 годах проходила службу в ОБХСС МВД СОАССР. Руководство республиканского силового ведомства взяло дело пенсионерки на особый контроль. #севернаяосетия #мвд15 #владикавказ #мвдосетии #полицияосетии #нашаполиция #открытаяполиция #мвдпорсо #mypolice #russianpolice #МВДРоссии #MVDRussia #mvdrf

Публикация от МВД по РСО-Алания (@mvd_rso_a)

Несколько дней назад в Интернете появился материал о выдворении из республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи 83-летней пенсионерки, которая нуждается в постоперационной реабилитации.

Как писал News.ru, ранее на встрече с губернатором Забайкальского края Александром Осиповым жительница посёлка Вершино-Дарасунский сообщила, что пациенты местной больницы вынуждены стирать бинты из-за отсутствия медикаментов.

 

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