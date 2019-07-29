https://static.news.ru/photo/2d52cdd0-b1c7-11e9-9584-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Полиция Иркутской области. МВД/vk.com

Полиция ввела ограничения на проезд грузовых автомобилей на федеральной трассе Р258 «Байкал». Меры приняты из-за угрозы разрушения участка на 157-м км дороги.

Как сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области, под угрозой находится участок между посёлками Солзан и Мурино. Ограничение касается в основном большегрузных фур, уточнили в ведомстве.

Наводнение в Приангарье произошло в конце июня. В зону паводка попали 107 населённых пунктов. От удара стихии пострадали более 38 тысяч местных жителей. Погибли 25 человек, судьба семерых до сих пор неизвестна.