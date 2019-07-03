Как следует из явно инспирированной утечки из аппарата «Единой России», партия заранее допускает, что поддержанные ею действующие губернаторы трёх российских субъектов — Ставропольского края, Вологодской и Волгоградской областей — не смогут сразу победить 8 сентября и надо готовиться ко вторым турам. Собственно, если такие выводы сделаны заранее, то надо полагать, партия собирается выбрать соответствующую тактику.

Характерно, что прошлый единый день голосования стал просто сенсационным и отметился фактическим потрясением выработанных за последние два десятилетия устоев. А всё дело в том, что сразу несколько кандидатов, напрямую поддержанных правящей партией, не смогли в первом туре получить мандат на управление губерниями. И были вынуждены идти на второй тур, который закончился для них поражением.

«Официальные» кандидаты проиграли в Хабаровском крае и в Республике Хакасия, где во втором туре коммунист Валентин Коновалов вынужден был состязаться сам с собой. Поскольку все его возможные соперники дружно снялись с выборов. И такой приём, видимо, больше использоваться не будет. А во Владимирской области победил Владимир Сипягин из ЛДПР, который изначально считался просто техническим спарринг-партнёром. Но антипатия к губернаторше Орловой была столь сильна, что выиграл кандидат, который скорее выполнял роль массовки. Так что, в прошлом году случилось то, чего в России не наблюдалось в последние два десятилетия.

Опломбирование урн для голосования перед началом повторных выборов губернатора Приморского края на одном из избирательных участков во Владивостоке Виталий Аньков/РИА Новости

Ну, раз в мозговом центре правящей партии понимают, что у губернаторов, в отношении которых явно накопилась усталость со стороны местного электората, будут немалые трудности при переизбрании, значит, вырабатывается тактика, которая в конечном итоге должна принести им победу.

Так что же тогда остаётся? Тщательный отбор соперников, ничем особо не примечательных? Но, как показал опыт Хакасии и Владимирской области, такая тактика перед лицом непопулярных губернаторов и мэров дает сбой. Не так давно в Усть-Илимске вообще избрали мэром просто безработную домохозяйку, только бы не допустить к власти «официального» кандидата.

Есть, конечно, приём выдвижения в качестве независимого кандидата, не связанного-де с правящей партией. Так действовал в Москве Сергей Собянин. И в Питере по такому пути идёт Александр Беглов. Но и этот приём не всегда срабатывает. Особенно если кандидат на прошлых выборах имел ярко выраженную партийную приверженность.

Остаётся неплохой опыт Приморского края, где после аннулирования итогов предыдущих выборов по причине массовых фальсификаций новому независимому кандидату Олегу Кожемяко, срочно «телепортированному» с Сахалина, на финише кампании разрешили игнорировать некоторые правительственные распоряжения. В частности, было разрешено завозить в край по одной «японке», не оснащённой системой ГЛОНАСС.

Словом, приёмы преодоления скепсиса избирателя есть. Правда, не всегда они срабатывают. Какие методы готова выбрать «Единая Россия», узнаем очень скоро. Ибо, как пошутил один американец, честный политик — тот, кому руководитель его избирательной кампании не говорит, как он выиграл выборы.