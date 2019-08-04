https://static.news.ru/photo/9077ee44-b6aa-11e9-acac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Второй самолёт Бе-200 МЧС России, прибывший в Якутию 4 августа, начал тушить лесные пожары в Мирнинском районе. Руководство региона обратилось к главе ведомства Евгению Зиничеву с просьбой усилить авиагруппировку для борьбы с огнём.

Режим ЧС ввели в Момском, Верхоянском, Жиганском, Сунтарском и Усть-Алданском районах. Особый режим установили в 14 муниципалитетах, пишет РИА Новости .

Ранее News.ru сообщал, что начавшиеся в Якутии дожди сбили пламя лесных пожаров в Сунтарском и Нюрбинском районах республики.

На территории субъекта бушуют 123 природных пожара на общей площади 1,2 млн гектаров. К тушению очагов возгорания привлечены 787 человек и 119 единиц техники.