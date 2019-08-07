https://static.news.ru/photo/09dbcc78-b913-11e9-a27f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

По соглашению сторон в один день были расторгнуты трудовые договоры с 28 водителями трамваев тверского МУП «ПАТП-1». Девять месяцев назад власти Твери приняли решение о демонтаже старых трамвайных путей ради создания новых, и всё это время вагоновожатые получали зарплату в размере МРОТ.

Эта мера направлена на оптимизацию расходов бюджета на заработную плату сотрудникам, фактически находящимся в простое с ноября прошлого года, — сообщили Tvernews в администрации.

Как писал News.ru, санкт-петербургская компания «Горэлектротранс» планирует в 2024 году выпустить на городские линии энергосберегающие трамваи на водородном топливе. Двигатель трамвая имеет автономный источник питания — устройство, работающее на взаимодействии водорода с воздухом. В движение транспортное средство приводит электрический ток, образующийся в результате химической реакции. В связи с этим трамваю не требуется дорогостоящая контактная сеть.