Заведующего ортопедическим отделением новосибирской стоматологической поликлиники № 2 Романа Салова уволили после того, как он сообщил о нарушениях в учреждении. Медик, в частности, рассказал о низких зарплатах, а также об устаревшем оборудовании и нарушениях санитарных норм.
За месяц до того, как Салову объявили о расторжении трудового договора, местный штаб Алексея Навального при поддержке профсоюза «Альянс врачей» снял видео, на котором сотрудники медучреждения рассказали об условиях работы, передаёт местное издание «
Медработники сообщили о том, что часть оборудования выпущена в 1970-е годы, а также о нарушениях прав сотрудников поликлиники и пациентов. Кроме этого, медики жаловались, что оборудование бьёт током.
Авторы ролика также выяснили, что девичья фамилия главврача поликлиники — Шабанова, «а некто Сергей Шабанов является давним поставщиком медицинского оборудования в поликлиники Минздрава».
Кроме того, своим управленческим даром Ирина Сергеевна (главврач. — News.ru) обязана ещё и тому, что кроме бюджетной управляет двумя частными поликлиниками. Поэтому у недовольных пациентов всегда есть выбор, куда пойти, — утверждают авторы видеоролика.
После выхода сюжета и обращений врачей в поликлинику пришла комиссия Росздравнадзора, однако после этого, как заявил Салов, «стало только хуже».
Решение об увольнении медик намерен обжаловать в суде, а также создать в поликлинике ячейку профсоюза.
Как писал News.ru, ранее сотрудники скорой помощи в Благовещенске Амурской области записали видеообращение, в котором выступили против лишения станции собственного автопарка. Губернатор региона Василий Орлов опровергает планы властей передать гараж в частные руки и объяснил происходящее подготовкой к участию региона в пилотном проекте Ростеха.