https://static.news.ru/photo/667e7cec-ab16-11e9-98e6-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Заведующего ортопедическим отделением новосибирской стоматологической поликлиники № 2 Романа Салова уволили после того, как он сообщил о нарушениях в учреждении. Медик, в частности, рассказал о низких зарплатах, а также об устаревшем оборудовании и нарушениях санитарных норм.

За месяц до того, как Салову объявили о расторжении трудового договора, местный штаб Алексея Навального при поддержке профсоюза «Альянс врачей» снял видео, на котором сотрудники медучреждения рассказали об условиях работы, передаёт местное издание « Тайга.инфо ».

Медработники сообщили о том, что часть оборудования выпущена в 1970-е годы, а также о нарушениях прав сотрудников поликлиники и пациентов. Кроме этого, медики жаловались, что оборудование бьёт током.

Авторы ролика также выяснили, что девичья фамилия главврача поликлиники — Шабанова, «а некто Сергей Шабанов является давним поставщиком медицинского оборудования в поликлиники Минздрава».

Кроме того, своим управленческим даром Ирина Сергеевна (главврач. — News.ru) обязана ещё и тому, что кроме бюджетной управляет двумя частными поликлиниками. Поэтому у недовольных пациентов всегда есть выбор, куда пойти, — утверждают авторы видеоролика.

После выхода сюжета и обращений врачей в поликлинику пришла комиссия Росздравнадзора, однако после этого, как заявил Салов, «стало только хуже».

Решение об увольнении медик намерен обжаловать в суде, а также создать в поликлинике ячейку профсоюза.

Как писал News.ru, ранее сотрудники скорой помощи в Благовещенске Амурской области записали видеообращение, в котором выступили против лишения станции собственного автопарка. Губернатор региона Василий Орлов опровергает планы властей передать гараж в частные руки и объяснил происходящее подготовкой к участию региона в пилотном проекте Ростеха.