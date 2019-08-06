https://static.news.ru/photo/f1c45150-b863-11e9-ab7b-fa163e074e61_660.jpg Фото: EMERCOM of Russia/Global Look Press

Восстановительные работы в пострадавшей от наводнения Иркутской области могут выйти из графика по объективным причинам. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, подчеркнув, что достроено будет всё, что запланировано.

С учётом того, что никак не могут начать нормальную работу, могут не успеть. Но, тем не менее, выстраиваются графики строительных работ. В любом случае, всё будет достроено, — цитирует РИА Новости российского лидера.

Глава государства сообщил, что график работ сместила пришедшая в регион вторая волна паводка.

Как писал News.ru, уголовное дело завели из-за халатности чиновников во время паводков в Иркутской области, жертвами которых стали 25 человек. ЧП затронуло 107 населённых пунктов. Там было затоплено 10,8 тысячи жилых домов, в которых проживают 34 188 человек. Наибольшие разрушения пережил Тулун, где поток воды уносил даже дома.