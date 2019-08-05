https://static.news.ru/photo/70154494-b781-11e9-975a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Waltraud Grubitzsch/dpa/Global Look Press

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв дал указания по изменению государственной программы «Жилище». Согласно вносимым уточнениям, субсидию из бюджета теперь будут получать семьи, в которых рождаются сразу три и более детей.

Недавно в Балашихе был уникальный случай — родилось сразу четверо малышей. Я дал соответствующие указания по изменению государственной программы. Теперь в Московской области все семьи, в которых рождаются сразу три и более детей, будут получать жилищную субсидию, — сказал Воробьёв на встрече с руководящим составом областного правительства.

Ранее такая поддержка оказывалась семьям, в которых воспитывается семь и более детей.

Как ранее писал News.ru, председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов предложил объявить 2020 год Годом многодетной семьи. Он предложил освободить более 1,8 млн многодетных семей от оплаты услуг ЖКХ, определить единый правовой статус каждой такой семьи, ввести для шести тысяч многодетных семей с восемью и более детьми ежемесячные президентские гранты в размере 70 тысяч рублей. Письмо с инициативой направили президенту РФ Владимиру Путину.