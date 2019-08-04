https://static.news.ru/photo/9131e4ea-b6a8-11e9-be75-fa163e074e61_660.jpg Фото: Светлана Задера/РИА Новости

Военнослужащие механизированного батальона приступили к восстановлению земляной береговой дамбы, разрушенной паводком в городе Тулуне Иркутской области.

Необходимо восстановить около трёх километров береговой защитной дамбы в районе моста федеральной трассы Р-255, — говорится в сообщении пресс-службы Центрального военного округа.

Специалистам предстоит не только отремонтировать сооружение, но и увеличить его ширину до пяти метров, а высоту — до четырёх метров.

Ранее News.ru писал, что вся территория Тулуна, пострадавшая от наводнения, будет исключена из зоны заселения. Соответствующий приказ зарегистрирован в кадастровой палате. Такой же документ по зонам затопления готовится по Нижнеудинску. Для этих двух городов будут спроектированы новые защитные сооружения.

В трёх регионах Дальнего Востока и Сибири в результате наводнения подтоплены десятки населённых пунктов. В Хабаровском крае и Амурской области — 40 населённых пунктов. В Иркутской области остаются подтопленными в восьми населённых пунктах 230 домов, где проживают 356 человек.

Всего на Дальнем Востоке из зоны паводка в шесть пунктов временного размещения эвакуируются свыше 2,5 тысячи человек. Осуществляется доставка гуманитарной помощи.