https://static.news.ru/photo/98f4ffba-a46e-11e9-aa3f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: vk.com/p_tulun

Все пять котельных города Тулун Иркутской области запущены и подают горячую воду в жилые дома.

Как сообщила пресс-служба регионального правительства, котельная № 2 подала воду в пятницу, 12 июля, в 10:50 (05:50 мск).

Таким образом, на горячее водоснабжение города работают, как и планировалось, пять котельных, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что четыре котельные возобновили подачу горячей воды 9--10 июля. Холодная вода в дома жителей Тулуна поступила вечером 11 июля. Однако пока подаётся вода технического качества — пить её нельзя даже после кипячения, из-за высокого содержания хлора, сообщает « Интерфакс ».

Мэрия Тулуна ранее сообщила, что во время наводнения были затоплены 107 улиц, более трёх тысяч домов, а также объекты жизнеобеспечения. Пострадал каждый четвёртый житель города.

По последним данным, от наводнения в Приангарье пострадали 107 населённых пунктов, почти 11 тысяч жилых домов, в которых проживали более 38 тысяч человек.

News.ru писал, что 12 июля объявлен в Иркутской области днём траура по погибшим в результате наводнения. Жертвами стихийного бедствия стали 25 человек. В Приангарье до сих пор действует режим чрезвычайной ситуации.