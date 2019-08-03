https://static.news.ru/photo/fc0122ce-b5d4-11e9-8493-fa163e074e61_660.jpg Фото: EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com

Спасатели проводят откачку воды из подвалов жилых домов, просушку помещений, а также оказывают помощь пострадавшему от паводка населению Иркутской области. По данным МЧС России, от воды освободили уже 13 населённых пунктов региона.

В настоящее время подтопленными остаются 31 посёлок, 1359 домов, 2169 приусадебных участков, три социально значимых объекта и 10 отрезков автомобильных дорог. Авиация ведомства продолжает доставлять гуманитарные грузы в труднодоступные места, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что вице-премьер Виталий Мутко жёстко раскритиковал представителей муниципальной власти Иркутской области за их работу по решению жилищных вопросов пострадавших от паводка людей. По его словам, главы муниципальных образований задерживают результаты обследования домов, выдачу актов и сертификатов.