https://static.news.ru/photo/2688746e-b52d-11e9-a066-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Mikhailov/Russian Look/Global Look Press

Правительство Курганской области вмешалось в конфликт работников и акционеров ОАО «Мокроусовский лесхоз». Владельцы компании накопили большие долги по зарплате.

Проблема выплаты долгов на частном предприятии находится на особом контроле. Данный вопрос выносился на рассмотрение региональных властей 15 июля. На тот момент «Мокроусовский лесхоз» был должен работникам 4,2 млн рублей, пишет « Новый день ».

Как заявил изданию гендиректор ОАО «Мокроусовский лесхоз» Марк Аксельрод, на сегодняшний день долг перед работниками предприятия сократился до 3,13 млн рублей. До 1 сентября компания обещает погасить его полностью.

По словам бизнесмена, в конце 2018 года у предприятия закончился срок действия проекта освоения лесов. Однако, позднее документация была переоформлена и с 29 июля «Мокроусовский лесхоз» возобновил работу.

Один из работников лесхоза, между тем, сообщил, что Аксельрод не встречался с подчинёнными и «о своих планах всем заплатить не сообщал».

Мы почти год без денег сидим. Зато когда недавно горели леса, лесники каждый день выходили тушить пожары, – заявил один из сотрудников компании.

Аксельрод подтвердил, что лесники из-за угрозы дальнейшего распространения огня привлекались к тушению природного пожара.

Мы за свой счёт тушили огонь, пожары подходили к сёлам, где, в том числе, живут и наши работники, – объяснил глава ОАО «Мокроусовский лесхоз».

По словам руководителя регионального департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрея Саркисова, государственные контракты по тушению пожаров с предприятием не заключались. Он пояснил, что в месте дислокации ОАО «Мокроусовский лесхоз» не было крупных очагов.

Как писал News.ru, ранее около 20 сотрудников ОАО «Мокроусовский лесхоз» заявили, что не получают зарплату с ноября 2018 года. По их словам, обращения в прокуратуру и трудовую инспекцию не дали никакого результата.