Чиновники пообещали жителям красноярского микрорайона «Солнечный» парк на площади не менее 3 га. Об этом заявила представитель инициативной группы Ксения Бессонова, которая рассказала президенту Владимиру Путину на прямой линии о проблемах с инфраструктурой.
По словам активистки, 21 июня состоялась встреча, на которой местные власти пообещали в ближайшее время провести публичные слушания по вопросу строительства школы и детского сада в микрорайоне «Солнечный», передаёт
Парк планируется организовать на территории Емельяновского района Красноярского края, часть которого собираются включить в границы города.
На данном участке, в районе 3–5 га, они (представители местной администрации. — Ред.) хотят организовать парк для всего жилмассива «Солнечный». То есть это будет большой парк, и они сказали, что до конца года утрясут момент с документацией, переоформлением земель, чтобы они стали городскими, — сообщила Ксения Бессонова.
По её словам, парк должен появиться в 2020 году. Назвать его собираются «Прямая линия».
Во время прямой линии 20 июня Бессонова пожаловалась Путину, что в «Солнечном» не хватает школы, детсада и парка. Глава государства попросил губернатора Красноярского края Александра Усса съездить и поговорить с людьми, после чего доложить о ситуации.
Как писал News.ru, Бессонова рассказала, что чиновники провели совещание по озвученной на прямой линии проблеме не в том месте, о котором шла речь.