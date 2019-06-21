https://static.news.ru/photo/85c57134-9426-11e9-8727-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Serguei Fomine/Russian Look/Global Look Press

Чиновники пообещали жителям красноярского микрорайона «Солнечный» парк на площади не менее 3 га. Об этом заявила представитель инициативной группы Ксения Бессонова, которая рассказала президенту Владимиру Путину на прямой линии о проблемах с инфраструктурой.

По словам активистки, 21 июня состоялась встреча, на которой местные власти пообещали в ближайшее время провести публичные слушания по вопросу строительства школы и детского сада в микрорайоне «Солнечный», передаёт РИА Новости .

Парк планируется организовать на территории Емельяновского района Красноярского края, часть которого собираются включить в границы города.

На данном участке, в районе 3–5 га, они (представители местной администрации. — Ред.) хотят организовать парк для всего жилмассива «Солнечный». То есть это будет большой парк, и они сказали, что до конца года утрясут момент с документацией, переоформлением земель, чтобы они стали городскими, — сообщила Ксения Бессонова.

По её словам, парк должен появиться в 2020 году. Назвать его собираются «Прямая линия».

Во время прямой линии 20 июня Бессонова пожаловалась Путину, что в «Солнечном» не хватает школы, детсада и парка. Глава государства попросил губернатора Красноярского края Александра Усса съездить и поговорить с людьми, после чего доложить о ситуации.

Как писал News.ru, Бессонова рассказала, что чиновники провели совещание по озвученной на прямой линии проблеме не в том месте, о котором шла речь.