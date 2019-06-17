https://static.news.ru/photo/892c852c-9135-11e9-be71-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Sergey Smirnov/Global Look Press

Домашний скот с брошенных подворий в селах Чемодановка и Лопатки под Пензой, оставленных цыганами после массовой драки с гибелью одного из её участников, передадут некоему предпринимателю на временное содержание. Об этом сообщает областное министерство сельского хозяйства.

С целью сохранения поголовья сельхозживотных специалистами управления (управления ветеринарии Пензенской области. — News.ru) совместно с представителями районной администрации подобран предприниматель, которому животные будут переданы на временное содержание, — цитирует сообщение РИА Новости .

Представители регионального управления ветеринарии совместно с представителями муниципальных властей провели подомовой обход в Лопатках, по результатам которого в 45 оставленных домах обнаружены двухмесячный телёнок, 48 свиней, 24 кролика, 16 уток, девять кур, шесть гусей и одна индейка.

До этого пресс-секретарь губернатора Пензенской области Дины Черемушкиной, после массовой драки все цыгане якобы добровольно покинули Чемодановку и Лопатки, оставив около 130 домов.

Между тем, как писал News.ru со ссылкой на главу местного сельсовета Сергея Фадеева, около 900 цыган, проживавших в Чемодановке и Лопатках были перемещены в Волгоградскую область в принудительном порядке.