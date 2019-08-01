https://static.news.ru/photo/91de1b96-b44d-11e9-a972-fa163e074e61_660.jpg Фото: 28.mchs.gov.ru

Сформировавшийся в Амурской области паводок достиг территории Еврейской автономной области (ЕАО). В связи с этим местные власти ввели в регионе режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

За прошедшие сутки с 31 июля на 1 августа в ЕАО был зафиксирован подъём уровня Амура на 28--58 см. Вода вышла в пойму у населённых пунктов Пашково, Ленинское и Нижнеспасское.

У села Нагибово река поднялась на 66 см. По данным областной администрации, силы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и муниципалитетов подготовлены к действию при ЧС.

В районы завозят материалы для отсыпки дамб, медикаменты и продукты питания. Кроме того, в Ленинский и Октябрьский районы области привезли водоналивные дамбы, которые будут установлены при необходимости, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что помимо столицы региона в Хабаровском крае в результате подъёма воды в реке Амур могут быть подтоплены ещё 34 населённых пункта. Об этом предупредил замначальника регионального главка МЧС Виталий Дарчия.