Фото: Донецк - Старомихайловка Абакумова Бирюзова ДНР/vk.com

Замначальника управления ФСИН России по Самарской области подозревается в получении взятки. 19 июля текущего года его задержали оперативники при получении 520 тысяч рублей.

По версии правоохранительных органов, денежные средства сотрудник ведомства требовал за улучшение бытовых условий осуждённых ИК-15 в Самарской области. 20 июля после ходатайства следствия суд назначил фигуранту меру пресечения в виде...