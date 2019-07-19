Руководитель самопровозглашённой ДНР Денис Пушилин заявил, что власти региона планируют возобновить работу стадиона «Донбасс Арена» в Донецке. Объект перестал функционировать после начала конфликта на Украине в 2014 году. На нём проводил домашние игры футбольный клуб «Шахтёр».
Заведения, которые находятся внутри, работают и сейчас, а задействование стадиона в полной мере, как нам хотелось бы, тоже возможно, и оно стоит в планах, причём не в самых далёких, — цитирует политика РИА Новости.
«Донбасс Арену» открыли в 2009 году. Стоимость возведения составила около $400 млн. Он мог вмещать свыше 50 тысяч зрителей. УЕФА признал его лучшим стадионом Евро-2012.
Ранее News.ru сообщал, что власти ДНР рассматривают вопрос о введении практики ипотечного кредитования. Разработкой направления занимается Центральный республиканский банк.