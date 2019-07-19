https://static.news.ru/photo/041b942a-aa19-11e9-863c-fa163e074e61_1024.jpg Михаил Игнатьев Фото: Federation Council of Russia/Flickr.com/Global Look Press

Информация о госпитализации главы Чувашии Михаила Игнатьева не соответствует действительности, он проходит диспансеризацию во время отпуска. Об этом заявил пресс-секретарь руководителя республики Олег Сидоров.

Это неправда. Я опровергаю эту информацию, — цитирует Сидорова РИА Новости .

Собеседник агентства отметил, что встречался с главой республики 18 июля, он чувствовал себя нормально.

Человек находится в отпуске и имеет полное право заниматься чем ему угодно. Он проходит медицинские обследования, — добавил Сидоров, не сообщив, где именно в настоящее время находится Игнатьев.

Ранее портал Mash сообщил, что главу Чувашии госпитализировали в Петербурге после форума регионов России и Белоруссии. Чиновника якобы с подозрением на инфаркт отправили в реанимацию кардиологического отделения Мариинской больницы.

Как писал News.ru, по данным коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» глава Чувашии Михаил Игнатьев оказался в списке глав российских субъектов, ротация которых может начаться уже осенью 2019 года.

Кроме Игнатьева политологи отнесли к этой группе Александра Дрозденко (Ленинградская область), Алексея Островского (Смоленская область), Сергея Ситникова (Костромская область), Вениамина Кондратьева (Кубань), Наталью Комарову (ХМАО), Сергея Левченко (Иркутская область), Владимира Илюхина (Камчатка), Игоря Орлова (Архангельская область) и Александра Левинталя (ЕАО).