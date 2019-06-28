https://static.news.ru/photo/a81568c4-9b25-11e9-82d4-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Николай Полыскалов-Шинкаренко/ТАСС

1 июля в зону наводнения в Иркутской области прибудут вирусологи для оценки эпидемиологической ситуации и сотрудники «Почты России» — для выдачи пенсий.

В район бедствия отправляются вирусологи для объективной оценки эпидситуации на месте, с собой у них необходимый запас препаратов. Кроме того, в районы бедствия вылетают специалисты «Почты России», они будут выдавать пенсии, — сообщили в пресс-службе правительства региона.

Также со следующей недели начнётся оценка ущерба, нанесённого стихией, а специалисты Минпросвещения РФ оценят возможность восстановления образовательных объектов.

Как писал News.ru, детские спортивно-оздоровительные учреждения готовы принять детей, пострадавших от паводка в Иркутской области. Об этом сообщил глава департамента международного сотрудничества и связей с общественностью, пресс-секретарь Минпросвещения Андрей Емельянов. Прежде всего рассматривается направление детей в лагеря близлежащих регионов, а также в «Океан», «Артек» и «Орлёнок».