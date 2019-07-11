Багаудин Оздоев, первый заместитель председателя правительства Ингушетии, подал прошение об отставке.
Первый вице-премьер Оздоев написал заявление об отставке по собственному желанию. Пока указ об освобождении его от должности не подписан, — заявил источник агентства
РИА Новости.
По его словам, Оздоев решил оставить свой пост 10 июля. Это произошло после совещания по вопросам строительства, которое провёл врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.
Оздоева назначили на должность в мае 2017 года. До этого он был заместителем гендиректора «Кавказмежрегионгаза» и директором филиала компании в Ингушетии.
Ранее News.ru писал, что Ингушетия вошла в список регионов с самым дешёвым жильем. Стоимость квадратного метра там составляет около 30 тысяч рублей.