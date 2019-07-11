https://static.news.ru/photo/fd58e8d8-a3db-11e9-a3a8-fa163e074e61_1024.jpg Багаудин Оздоев Фото: pravitelstvori.ru

Багаудин Оздоев, первый заместитель председателя правительства Ингушетии, подал прошение об отставке.

Первый вице-премьер Оздоев написал заявление об отставке по собственному желанию. Пока указ об освобождении его от должности не подписан, — заявил источник агентства РИА Новости .

По его словам, Оздоев решил оставить свой пост 10 июля. Это произошло после совещания по вопросам строительства, которое провёл врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

Оздоева назначили на должность в мае 2017 года. До этого он был заместителем гендиректора «Кавказмежрегионгаза» и директором филиала компании в Ингушетии.

Ранее News.ru писал, что Ингушетия вошла в список регионов с самым дешёвым жильем. Стоимость квадратного метра там составляет около 30 тысяч рублей.