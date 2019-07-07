Фото: instagram.com/nikolaev_aisen

Строительство железнодорожной линии Беркакит—Томмот—Якутск завершено в Якутии благодаря первым строителям БАМа. Об этом в Instagram написал глава региона Айсен Николаев.

Более сорока лет назад бамовцы из Тынды пошли на Беркакит, а затем к нам — в Якутию! С тех пор якутяне ждали, что настанет время, когда можно будет проехать на поезде от Якутска до Москвы! И сегодня мы достигли главной цели — строительство железнодорожной линии Беркакит—Томмот—Якутск завершено! — отметил Николаев.

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БайкалоАмурская магистраль для Якутии всегда была дорогой надежды, которая давала связь со всей страной. Более сорока лет назад бамовцы из Тынды пошли на Беркакит, а затем к нам - в Якутию!  С тех пор якутяне ждали, что настанет время, когда можно будет проехать на поезде от Якутска до Москвы! И сегодня мы достигли главной цели строительство железнодорожной линии БеркакитТоммот—Якутск завершено! 27 июля, в канун Дня железнодорожника, будет запущено пассажирское сообщение по всей Амуро-Якутской магистрали, которую по праву называют Малым БАМом! Магистраль станет частью транспортной стратегии всей страны. Упорным трудом бамовцы сделали невозможное - железную дорогу на вечной мерзлоте, которая проходит сквозь горные хребты и реки, через непроходимую тайгу! Спасибо вам, дорогие первостроители! Мы гордимся каждым из вас! С праздником, дорогие друзья! #БАМ #Якутия #Тында

Публикация от Айсен Сергеевич Николаев (@nikolaev_aisen)

По его словам, 27 июля, в канун Дня железнодорожника, будет запущено пассажирское сообщение по всей Амуро-Якутской магистрали. Руководитель крупнейшего субъекта России подчеркнул, что бамовцы сделали невозможное — построили железную дорогу на вечной мерзлоте, которая проходит через горные хребты и реки, непроходимую тайгу.

Ранее News.ru сообщал, что строители сомкнули рельсы на первом пути железнодорожной части Крымского моста по направлению с полуострова на материк. Для создания колеи длиной 19 км были уложены пять тысяч рельсов и 38 тысяч железобетонных шпал.

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