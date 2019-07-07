https://static.news.ru/photo/c0d48ab4-a09f-11e9-9f6f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: instagram.com/nikolaev_aisen

Строительство железнодорожной линии Беркакит—Томмот—Якутск завершено в Якутии благодаря первым строителям БАМа. Об этом в Instagram написал глава региона Айсен Николаев.

Более сорока лет назад бамовцы из Тынды пошли на Беркакит, а затем к нам — в Якутию! С тех пор якутяне ждали, что настанет время, когда можно будет проехать на поезде от Якутска до Москвы! И сегодня мы достигли главной цели — строительство железнодорожной линии Беркакит—Томмот—Якутск завершено! — отметил Николаев.

По его словам, 27 июля, в канун Дня железнодорожника, будет запущено пассажирское сообщение по всей Амуро-Якутской магистрали. Руководитель крупнейшего субъекта России подчеркнул, что бамовцы сделали невозможное — построили железную дорогу на вечной мерзлоте, которая проходит через горные хребты и реки, непроходимую тайгу.

Ранее News.ru сообщал, что строители сомкнули рельсы на первом пути железнодорожной части Крымского моста по направлению с полуострова на материк. Для создания колеи длиной 19 км были уложены пять тысяч рельсов и 38 тысяч железобетонных шпал.