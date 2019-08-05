Группы помощи создадут для патрулирования Ачинска после серии взрывов на складе боеприпасов. Соответствующее поручение дал губернатор Красноярского края Александр Усс.
Эти группы будут решать проблемные и конфликтные ситуации, сообщила
Серия взрывов произошла на складе войсковой части 74008, где базируются ракетные войска стратегического назначения. В районе ЧП ограничено движение пассажирских поездов сообщением Абакан — Москва и Москва — Абакан и автобусов. Разлёт осколков достигает 15 км.
На территории Ачинского района введён режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Соответствующее решение приняли местные власти после серии взрывов на территории воинской части. Военные следователи проводят проверку по факту произошедшего. Число пострадавших выросло до девяти, писал News.ru.