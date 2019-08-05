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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв дал указания по изменению государственной программы «Жилище». Согласно вносимым уточнениям, субсидию из бюджета теперь будут получать семьи, в которых рождаются сразу три и более детей.

Недавно в Балашихе был уникальный случай — родилось сразу четверо малышей. Я дал соответствующие указания по изменению государственной программы. Теперь в Московской области все семьи, в которых рождаются сразу три...