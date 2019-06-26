https://static.news.ru/photo/f3b1be26-9865-11e9-bdba-fa163e074e61_1024.jpg Президент РФ Владимир Путин и Махмуд-Али Калиматов Фото: kremlin.ru

Новый глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в первую очередь должен способствовать консолидации общества. Такое мнение выразил руководитель фракции ЛДПР в Народном собрании республики Ислам Гадиев.

Ингушетия сегодня переживает непростые времена, и эти перемены во власти, возможно, сплотят весь ингушский народ, — приводит РИА Новости слова Гадиева.

Президент России Владимир Путин 26 июня принял отставку Юнус-Бека Евкурова и назначил временно исполняющим обязанности главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова.



News.ru ранее писал о том, что во время встречи со старейшинами Ингушетии Евкуров попросил прощения у жителей республики. Он призвал их сберечь стабильность в регионе и способствовать консолидации общества.

Юнус-Бек Евкуров возглавлял Ингушетию 12 лет. Он подчеркнул, что его решение не связано с протестами после подписания соглашения о границах с соседней Чеченской Республикой.