https://static.news.ru/photo/4bc48794-972e-11e9-ae3e-fa163e074e61_1024.jpg Лариса Гимазутина Фото: r-19.ru

В пресс-службе правительства Хакасии объяснили, почему министр образования республики Лариса Гимазутина приписала Александру Радищеву авторство «Горя от ума». Там заверили, что чиновница прекрасно знает, что произведение написал Грибоедов, и просто оговорилась.

Конфуз произошёл в эфире телеканала «Абакан 24». На вопрос ведущего, изучают ли сейчас в школах произведения Александра Радищева, Гимазутина ответила так:

Да, «Горе от ума» проходят.

Как заявили в пресс-службе, министр накануне эфира посетила школьную постановку пьесы Александра Грибоедова.

Накануне как раз она журналистам рассказывала, что была удачная постановка пьесы «Горе от ума» Грибоедова в школьном литературном кружке в Сорске, вот приехала из города Сорска как раз. Видимо, в голове у неё было это, потому что недавно она говорила про это произведение, — приводит ФАН слова пресс-секретаря главы Хакасии Максима Усова.

Он также подчеркнул, что причиной ошибки, прежде всего, стали усталость и волнение чиновницы. Запись передачи происходила поздним вечером, в 21:30.

Ранее News.ru писал о забавном конфузе, который случился с президентом США Дональдом Трампом в рамках встречи Американского консультативного совета по кадровой политике. Глава государства перепутал имя генерального директора компании Apple Тима Кука, представив его как «Тим Эппл».