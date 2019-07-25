https://static.news.ru/photo/7dcd8b2e-aea2-11e9-b3e9-fa163e074e61_1024.jpg Фото: 14.mchs.gov.ru

Проверки соответствия детских лагерей Якутии нормам пожарной безопасности выявили нарушения на 10 объектах. Это учреждения детского отдыха в Верхневилюйском и Томпонском районах. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике.

Главным управлением МЧС России по Республике Саха (Якутия), взяты на учёт 661 объект летнего отдыха детей. На текущий период на 10 объектах летнего отдыха детей в Верхневилюйском и Томпонском районе имеются нарушения требований пожарной безопасности, — говорится в сообщении .

Главными нарушениями являются неисправность противопожарных систем, неудовлетворительное состояние путей эвакуации, нехватка средств пожаротушения и отсутствие обучения сотрудников мерам пожарной безопасности.

Ранее News.ru писал, что президент России Владимир Путин ожидает отчёт по результатам расследования гибели детей в палаточном лагере в Хабаровском крае, где ночью 23 июля произошёл пожар. По словам главы государства, МЧС приняло решение о дополнительном контроле за детскими оздоровительными учреждениями, в том числе и палаточными лагерями.

При пожаре в палаточном лагере в «Холдоми» погибла 11-летняя девочка, ещё трое детей позже умерли в больнице. Восемь детей пострадали. После трагедии власти Хабаровского края приняли решение закрыть лагерь. В регионе объявлен трёхдневный траур.

В рамках расследования были задержаны директор организации, которой принадлежит комплекс «Холдоми», Виталий Бурлаков и директор самого лагеря Максим Кузнецов. Кроме того, уголовное дело о халатности возбуждено в отношении главы отдела надзорной деятельности и профилактических работ по Солнечному муниципальному району Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Эдуарда Новгородцева.